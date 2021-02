De uitzending van 9 februari

Eerste Pfizer-vaccins komen aan in Veghel - ANP

Vaccins in Nederland amateuristisch vervoerd De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, blijkt uit onderzoek van het AD. Onder meer door een plaatselijke cateraar. Sommige vaccins zijn zo amateuristisch vervoerd dat ze moesten worden vernietigd. Bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin is het heel belangrijk is dat het goed gekoeld blijft. De inspectie wil strengere transporteisen.

Oekraïne verliezer in de vaccincompetitie De covid-afdelingen liggen er vol en het gezondheidssysteem in Oekraïne staat op omvallen. De race om de vaccins gaat aan het land voorbij. Honderdduizend vaccins voor een land met meer dan veertig miljoen inwoners. Het VN-programma dat de vaccins eerlijk moet verdelen, komt maar moeizaam van de grond. We zijn in het getroffen land en spreken met professor Steven Hoffman, over hoe vaccinatie-nationalisme de herverdeling van vaccins over de wereld belemmert. En daar zijn vooral arme landen de dupe van.