Help de tuinvogels een handje, 'zodat we in het voorjaar nog iets te zien hebben'

"Het risico met dit soort temperaturen is dat vogels in een nacht wel tien procent van hun lichaamsgewicht kunnen verliezen", zegt Scheurkogel. "Door minder energie kunnen ze ook weer minder goed voedsel vinden. En dan overleven ze het niet."

Over het algemeen overleven de meeste vogels een paar dagen vorst wel, maar zoals het er nu uitziet, gaat het wel een dag of tien duren. De kans bestaat dat veel zwakke en jonge, onervaren vogels uitgeput raken.

"Dat kan al heel simpel door voer op te hangen of een appel naar buiten te gooien", zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. "Maar ook door structureel te zorgen voor een groene tuin, zodat er altijd wel iets te vinden is voor de vogels."

Nu alles bedekt is met een dik pak sneeuw, is het voor veel vogels moeilijker om aan eten te komen. Vooral de tuinvogels kunnen daarom wel wat hulp gebruiken, zegt de Vogelbescherming.

"Dat is schrijnend, maar wel een natuurlijk verschijnsel", zegt hij. "Ik wil het niet bagatelliseren, maar dit is vaker gebeurd. Het gebeurt niet zo snel dat door winterse omstandigheden een volledige populatie onherstelbaar verwoest wordt."

Dat klinkt heel heftig, maar volgens de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker, is een grotere vogelsterfte in de winter vrij normaal. "Dat gebeurt wanneer de voedselvoorraden afnemen", zegt hij. "Dus bij sommige soorten ga je daar deze winter wel de effecten van zien, zoals bij de IJsvogel."

Help de vogels, zodat we in het voorjaar nog wat te zien hebben.

Niet alleen de kou leidt tot problemen, ook de harde wind maakt het voor veel vogels extra moeilijk dezer dagen, zegt stadsecoloog Baerdemaeker. "Iedereen die weleens fietst, weet wel hoe moeilijk het is om met tegenwind te navigeren", zegt hij.

Door de harde wind raken veel vogels uit koers die de kustlijn volgen richting warmere gebieden, zoals Frankrijk, Spanje en Portugal. Baerdemaeker: "Veel dieren raken nu verzeild in achtertuinen."

'Maak je niet te druk'

Dat kan ertoe leiden dat je de komende dagen misschien andere soorten vogels in je tuin ziet dan normaal. Geef deze dieren vooral een steuntje in de rug, is de oproep van zowel Baerdemaeker als Scheurkogel.

Hang een pindasnoer of een vetbolletje buiten, "zodat de vogels waar we zo van genieten, deze moeilijke periode doorkomen en dat we komend voorjaar nog wat te zien hebben", aldus Baerdemaeker. "Maar", voegt Scheurkogel toe. "Maak je ook niet te druk, want sommige vogels kun je nou eenmaal niet redden."