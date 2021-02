Voorzitter Wieling herhaalt: 'Geen Elfstedentocht tijdens pandemie'

De schaatskoorts loopt steeds verder op in Nederland, maar van een Elfstedentocht in Friesland zal deze winter geen sprake zijn. Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden herhaalde dinsdag nog maar eens, voor de zoveelste keer in enkele maanden, dat een Elfstedentocht vanwege de huidige coronacrisis niet mogelijk is.

"Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk", zei Wieling. "Wij willen het niet vanwege corona, en om die reden zouden we er bovendien geen toestemming voor krijgen."

"Als je weet wat het betekent om toertochten te houden, gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wilt doen. Een Elfstedentocht in deze situatie, met één à anderhalf miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Elk weldenkend mens zal toch beseffen dat zoiets nu niet kan", zegt bestuursvoorzitter Wiebe Wieling tegen de NOS.

Alternatief?

De voorzitter van de Friese organisatie begrijpt dat er wat loskomt in Nederland nu het dagenlang hard vriest. "We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd."