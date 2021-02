Kramer en Verweij willen NK marathon op natuurijs rijden: 'Moeten kans grijpen'

Sven Kramer wil meedoen aan NK marathon natuurijs - ANP

Sven Kramer heeft bij schaatsbond KNSB een wildcard aangevraagd om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse kampioenschappen marathon op natuurijs, wanneer die komende week verreden worden. Naast de 34-jarige rijder van Jumbo-Visma, die donderdag tijdens de WK afstanden in Heerenveen de vijf kilometer rijdt, heeft ook Koen Verweij zich inmiddels gemeld bij Willem Hut, de competitieleider marathon van de KNSB, om aan de start te mogen verschijnen. "De reglementen voorzien erin om een team te laten starten van langebaanschaatsers die niet in het bezit zijn van een marathonlicentie", aldus Hut. "De aanvragen om op een NK te mogen starten, stromen momenteel binnen. Mijn e-mailbox zit bomvol met dergelijke verzoeken." Kramer, die momenteel in Thialf in de bubbel zit van de langebaanschaatsers voor de WK afstanden die donderdag beginnen, kijkt uit naar een eventuele strijd op natuurijs. "Niks is beter voor de schaatssport dan natuurijs, wat zou er mooier zijn dan een NK."

Kramer pleit voor NK marathon op natuurijs: 'Moeten kans grijpen' - NOS

Kramer, die nog nooit een marathon op natuurijs heeft gereden, ziet met de recente ervaring van de bubbel in Thialf weinig bezwaren voor een NK. "Maar het is niet aan mij, ik ben al blij met de reuring. Iedereen is zich ervan bewust dat we deze kans, waar we al jaren op wachten, moeten proberen aan te grijpen en kijken naar wat mogelijk is. Dat wordt nu gedaan." Maandag maakte premier Mark Rutte bekend dat het kabinet nadenkt over een bubbel voor marathonschaatsers zodat er toch wedstrijden op natuurijs kunnen worden gehouden. Derhalve zou er ruimte zijn voor het verrijden van een Nederlands kampioenschap op natuurijs. Er is daarover overleg met de KNSB en de Veiligheidsregio's. Rutte kwam daarmee terug op zijn uitspraak van vrijdag, toen hij na afloop van de ministerraad volhield dat er deze winter geen wedstrijden voor de mannen van de lange adem op de kalender komen. Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB gaf maandag tekst en uitleg over een eventueel NK marathonschaatsen op natuurijs:

KNSB: 'Thialf als veiligheidsmodel voor een NK marathonschaatsen op natuurijs' - NOS

Inmiddels heeft de KNSB ook vanuit het buitenland aanvragen voor startbewijzen binnen. "Schaatsers van buiten Nederland kunnen alleen van start gaan wanneer we het predicaat 'Open NK' op deze wedstrijd plakken", verduidelijkt Hut. "Of dat het geval gaat zijn, is één van de vele vraagstukken waar we ons de komende dagen over buigen." De zeventig mannen en tachtig vrouwen die tezamen de topdivisie van het marathonschaatsen vormen, zijn verzekerd van een startbewijs. Inclusief ploegleiders en verzorgers zal de te creëren bubbel bestaan uit zo'n 250 personen. Schaatsers die uitkomen in de zogeheten beloftedivisie zijn om logistieke redenen uitgesloten van deelname, aldus Hut. "Schaatsen in een veilige omgeving staat voor ons boven alles met stip op de eerste plaats. We zijn daarom gedwongen het aantal deelnemers te beperken."

Inmiddels hebben zich een kleine twintig ijsclubs bij de KNSB gemeld om de organisatie van de nationale titelstrijd in handen te mogen nemen. Daartoe hebben de verenigingen draaiboeken overhandigd. De schaatsbond heeft eerder al een overeenkomst getekend met de provincie Overijssel. Daarin staat dat Overijssel een streepje voor heeft waar het de organisatie van een NK betreft. "Dat betekent echter niet dat andere provincies bij voorbaat buitenspel staan", benadrukt Hut. "De kwaliteit van de ijsvloer en de mogelijkheden om het evenement zo coronaproof mogelijk te organiseren staan met stip op de eerste plaats. Een andere voorwaarde is dat er een ronde van tussen de vier en tien kilometer kan worden uitgezet. De bevoorrechte positie van Overijssel geldt alleen wanneer er keuze is uit twee gelijkwaardige locaties in deze en een andere provincie. In dat geval staat onze keuze vast." Rutte verwees maandag naar de bubbel in Thialf, waar de langebaanschaatsers al enkele weken in zitten, voor de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden: