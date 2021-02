Kramer en Verweij willen NK marathon op natuurijs rijden

Rutte verwees maandag naar de bubbel in Thialf, waar de langebaanschaatsers al enkele weken in zitten, voor de wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden:

Maandag maakte premier Mark Rutte bekend dat het kabinet nadenkt over een bubbel voor marathonschaatsers zodat er toch wedstrijden op natuurijs kunnen worden gehouden. Derhalve zou er ruimte zijn voor het verrijden van een Nederlands kampioenschap op natuurijs. Er is daarover overleg met de KNSB en de Veiligheidsregio's.

Inmiddels heeft de KNSB ook vanuit het buitenland aanvragen voor startbewijzen binnen. "Schaatsers van buiten Nederland kunnen alleen van start gaan wanneer we het predicaat 'Open NK' op deze wedstrijd plakken", verduidelijkt Hut. "Of dat het geval gaat zijn, is één van de vele vraagstukken waar we ons de komende dagen over buigen."

De zeventig mannen en tachtig vrouwen die tezamen de topdivisie van het marathonschaatsen vormen, zijn verzekerd van een startbewijs. Inclusief ploegleiders en verzorgers zal de te creëren bubbel bestaan uit zo'n 250 personen.

Schaatsers die uitkomen in de zogeheten beloftedivisie zijn om logistieke redenen uitgesloten van deelname, aldus Hut. "Schaatsen in een veilige omgeving staat voor ons boven alles met stip op de eerste plaats. We zijn daarom gedwongen het aantal deelnemers te beperken."