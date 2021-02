Rijn bereikt hoogste waterstand bij Lobith

Het waterpeil van de Rijn heeft bij Lobith aan de grens met Duitsland de hoogste stand bereikt. De rivier steeg bij het meetpunt naar 14,53 meter boven NAP.

Naar verwachting zakt het water vanaf morgen met ongeveer 60 tot 70 centimeter per dag. Zondag kan het waterpeil alweer afgenomen zijn tot ongeveer 11,60 tot 11,90 meter boven NAP, zegt Rijkswaterstaat.

Door de grote hoeveelheden neerslag en sneeuw in Duitsland en Zwitserland steeg afgelopen tijd het water in de grote Nederlandse rivieren. Vanaf eind januari bouwde zich al een hoogwatergolf op in de Rijn. De rivier bereikte de hoogste stand door smeltwater uit de Zwitserse Alpen en overvloedig water uit Duitsland.

Sneeuw en regen

In de Alpen smolt onlangs veel sneeuw door regenval. "Dan zakt de sneeuw als een pudding in elkaar", zegt woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Duitsland kampte de afgelopen weken met veel regen en gesmolten sneeuw.

"Allerlei zijstromen van de Rijn in Duitsland hebben vanwege de regen die de afgelopen weken gevallen is ook hoge afvoeren gehad, zoals de Moezel", zegt Maas. "Daardoor gaat het water in de Rijn vanuit de Alpen steeds verder omhoog, terwijl het op weg is naar Nederland."

Verwacht werd dat de Rijn de hoogste stand afgelopen weekend al zou bereiken. Het hoogwater trok in Nijmegen veel bekijks op de Waalkade, waar een deel van de kade was verzakt. Een waterstand tot 13 meter boven NAP is in de winter normaal. In 2018 werd de hoogste stand in tien jaar tijd bereikt: toen steeg de rivier naar 14,64 meter boven NAP.

Ook op de Maas is nog steeds sprake van hoogwater door water uit de Ardennen en Noord-Frankrijk. Met schotbalken wordt geprobeerd overstromingen te voorkomen.

Door het hoogwater zijn langs de Rijn, Waal, Nederrijn en IJssel veel uiterwaarden ondergelopen. Als gevolg daarvan zijn wandelpaden afgesloten en veerpontjes uit de vaart gehaald. Wanneer paarden en andere dieren terug mogen naar de uiterwaarden, is nog niet te zeggen.