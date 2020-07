Hamilton onbedreigd naar winst in Oostenrijk, Verstappen finisht als derde

Lewis Hamilton heeft in Oostenrijk de Grand Prix van Steiermark gewonnen. De wereldkampioen was op de Red Bull Ring van start tot finish heer en meester in een overwegend saaie race.

Max Verstappen revancheerde zich enigszins, na zijn uitval van vorige week op hetzelfde circuit, met de derde plaats. De tweede plaats was voor Valtteri Bottas.

Rampzalige start Ferrari

De race begon rampzalig voor het toch al zo geplaagde Ferrari, nadat Charles Leclerc en Sebastian Vettel elkaar in de derde bocht hadden geraakt. Het was voor Vettel meteen einde verhaal, terwijl Leclerc later ook merkte dat de schade aan zijn Ferrari te groot was.

De Monegask trok even later het boetekleed aan: "Ik moet mijn excuses aanbieden. Ik heb mezelf en het team in de steek gelaten."