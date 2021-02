Bloemen gaat titel niet verdedigen op 5.000 meter bij WK afstanden

"Zoals het er nu voorstaat en als je ziet hoe de wereldbekers gaan, dan moet er wel iets geks gebeuren wil ik op de 5 kilometer het podium halen", beseft de 34-jarige Bloemen, geboren in Nederland maar uitkomend voor Canada.

"Het lijkt dat het weinige trainen voor de lange afstanden toch lastiger is dan voor de korte afstanden. Dat zie je bij iedereen van ons team", aldus Bloemen, die erkent dat hij sowieso niet tot de favorieten had behoord.

We krijgen een nieuwe wereldkampioen op de 5.000 meter. Titelhouder Ted-Jan Bloemen gaat donderdag niet van start op de op een na langste schaatsafstand op de WK afstanden in Heerenveen.

Bloemen greep vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel op de 5.000 meter:

"Ik vind het spijtig dat ik zo'n mooie wedstrijd moet laten schieten, het druist ook tegen mijn eigen principes in. Maar ik moet accepteren dat mijn voorbereiding dit jaar gewoon heel anders is geweest. Ik denk ook niet dat ik het publiek iets ontneem met deze beslissing, aangezien ik op dit moment niet voor de medailles mee kan doen."

De regerend olympisch kampioen op de 10.000 meter reed dit seizoen tweemaal een 5.000 meter in wereldbekerverband. Op 22 januari werd hij in Heerenveen twaalfde, een week later eindigde hij als veertiende.

Ploegenachtervolging

De ploegenachtervolgingen gingen daarentegen "heel goed", met een derde en tweede plek voor Canada. "Dus daar kies ik nu voor. We hebben nog geen grote titel gewonnen op de ploegenachtervolging met deze mannen. En dit is een kans. Die moeten we proberen te pakken."

De ploegenachtervolging staat voor vrijdag op het programma, Bloemen past ervoor een dag eerder een slopende 5.000 meter te rijden terwijl hij toch geen kans maakt op eremetaal. "Het herstel is iets langer dan normaal. Dat kan ik nu niet hebben."