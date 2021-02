Politie Myanmar schiet met rubberkogels op demonstranten in hoofdstad

In Myanmar heeft de politie met rubberkogels op demonstranten geschoten. De politie probeert al dagen een einde te maken aan de aanhoudende protesten in verschillende steden die volgden op de militaire coup van begin deze maand.

Volgens ooggetuigen schoot de politie in hoofdstad Naypyitaw eerst een aantal keer in de lucht. Daarna zou er op mensen zijn geschoten. Een journalist van persbureau Reuters sprak met een arts die drie patiënten had behandeld met wonden door rubberkogels.

Eerder werden al waterkanonnen ingezet om de demonstranten te verdrijven.

Staatsgreep

Het leger in Myanmar pleegde ruim een week geleden een staatsgreep en arresteerde de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi. Volgens de bevelhebber van de strijdkrachten generaal Min Aung Hlaing waren de verkiezingen in november, waarbij de partij van Suu Kyi met ruime meerderheid won, frauduleus. De kiescommissie heeft geen bewijs gevonden voor grootschalige fraude.

In een toespraak op televisie zei de generaal dat er nieuwe verkiezingen komen, maar hij noemde geen datum. Intussen blijft Min Aung Hlaing aan de macht.

Protest

Veel inwoners van Myanmar hebben er weinig vertrouwen in dat de militaire leiders de macht weer zullen overdragen. Duizenden demonstranten protesteren al dagen in verschillende steden. Ze eisen dat Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten.

Veel demonstranten gingen de straat op, ondanks waarschuwingen van het leger. Zoals ook hier in Yangon: