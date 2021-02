Nog zes zeges in Melbourne, dan is Nadal succesvolste tennisser aller tijden

Rafael Nadal - AFP

Rafael Nadal is de jacht op zijn 21ste grandslamtitel overtuigend begonnen. In de eerste ronde van de Australian Open veegde de als tweede geplaatste Spanjaard de vloer aan met de Serviër Laslo Djere: 6-3, 6-4, 6-1. Daarmee is hij nog zes overwinningen verwijderd van de zege in Melbourne. Strijd met Federer en Djokovic Nadal moet de eretitel 'meest succesvolle tennisser aller tijden' nu nog delen met Roger Federer. Samen staan ze op twintig grandslamtitels. De Zwitser doet niet mee in Melbourne; hij is herstellende van een knieblessure. Novak Djokovic, die maandag al de tweede ronde bereikte van de Australian Open, is al jaren in de achtervolging op Nadal en Federer. Hij is in het bezit van zeventien grandslamtitels.

Nadal zelf is overigens nog helemaal niet met een 21ste grandslamtitel bezig. Zijn rug zit hem de afgelopen dagen dwars en dat baart hem zorgen: "Het is overleven. Ik ben er nog, dat is het belangrijkste." Medvedev en Roeblev openen ook sterk Naast Nadal plaatsten ook twee andere favorieten, de Russen Daniil Medvedev en Andrej Roeblev, zich voor de tweede ronde. Zij zijn - net als Nadal - over drie weken te zien bij het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

Daniil Medvedev - AFP

Medvedev, in 2019 finalist bij de US Open, versloeg de Canadees Vasek Pospisil (6-2, 6-2, 6-4) en Roeblev, die vorig jaar vijf toernooien won, klopte de Duitser Yannick Hanfmann (6-3, 6-3, 6-4). Azarenka laat zich verrassen Bij de vrouwen was er wel een grote verrassing. Voormalig winnares Viktoria Azarenka werd met 5-7, 4-6 verslagen door de Amerikaanse Jessica Pegula. Azarenka won in 2012 en 2013 haar enige grandslamtitels, beide in Melbourne. De Wit-Russin haalde vorig najaar nog drie finales op hardcourt, waarvan ze er twee verloor (onder meer op de US Open). Ze kwam tegen Pegula (nummer 61 op de wereldranglijst) vlot op 5-2, maar ineens vlogen de afzwaaiers van haar racket. Azarenka's zorgen namen verder toe toen ze halverwege de tweede set een medische time-out moest nemen. Pegula verblikte of verbloosde niet en besliste de partij met een ace.

Viktoria Azarenka - AFP