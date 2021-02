IJsclubs bereiden zich voor op opening, maar niet allemaal

IJsverenigingen in het hele land zijn druk bezig om de natuurijsbanen klaar te krijgen voor het publiek. Bij de eerste clubs zijn de deuren al geopend, maar niet alle verenigingen gaan open, of ze laten alleen leden of kinderen van leden toe. Dat houdt verband met het coronavirus.

Bij IJsclub Thialf uit Grootschermer gaat de kleine baan vanmiddag open voor kinderen tot 17 jaar. De grote baan blijft dicht. Gisteren ging een ijsclub in Doorn ook al open voor kinderen van leden.

Volwassen schaatsers zijn bij IJsvereniging Steeds Vooruit in Everdingen wel welkom, maar onder strikte voorwaarden. Zo mogen alleen leden het ijs op en blijven het clubgebouw, de horeca en het sanitair dicht. Het bestuur meldt verder dat de ijsbaan wordt gesloten als schaatsers zich niet aan de coronaregels houden, schrijft RTV Utrecht.

Water opspuiten

In Wierden is de verwachting dat er vanaf morgen geschaatst kan worden op de natuurijsbaan. De ijsmeesters zijn druk bezig om de sneeuw van de baan te verwijderen en er water op te spuiten. Morgen is de baan dan klaar voor gebruik. In Zwolle verwachten de ijsclubs op z'n vroegst donderdag open te gaan.

Toch gaan niet alle ijsbanen in Overijssel deze vorstperiode open, schrijft RTV Oost. Ook verschillende clubs in Noord-Holland en de provincie Utrecht houden de deuren dicht vanwege het coronavirus. "We hebben dit met pijn in ons hart unaniem besloten. Simpelweg omdat we het niet kunnen handhaven", zegt Jan Hoekstra van IJsclub Driehuizen tegen NH Nieuws.

Ook hebben clubs last van de sneeuw, zoals in Baarn. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Er zijn momenteel nog hele stukken open. De sneeuw is daarbij onze grootste vijand", zegt voorzitter Jan Koops. "We hopen dus dat het minder gaat sneeuwen."