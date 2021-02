Geen Elfstedentocht mogelijk • Treinverkeer komt op gang met sprinters

Voor het eerst sinds jaren was afgelopen nacht en vanmorgen op sommige plekken sprake van zeer strenge vorst. Dat is het geval als de temperatuur onder de -15 graden komt. In de Achterhoek lag de temperatuur het laagst, meldt Omroep Gelderland. Op het weerstation in het Gelderse Hupsel werd zelfs een temperatuur gemeten van -16,2 graden, zegt Weerplaza.

De laatste keer dat we in Nederland zeer strenge vorst hadden, was in 2012. Toen was het dagenlang heel erg koud en werd de koudste dag van de eeuw gemeten: op 4 februari werd het volgens Weerplaza -22,9 graden in Lelystad.

Het was afgelopen nacht overigens lang niet overal in Nederland zo koud. In de noordelijke provincies vroor het op sommige plekken licht.