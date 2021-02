Opnieuw kans op gladheid • ProRail: ook komende dagen nog overlast op spoor

De Unie van Waterschappen raadt schaatsen in de uiterwaarden van rivieren af. Doordat de waterstanden in het rivierengebied nog zullen dalen, is het ijs vooral in de uiterwaarden niet betrouwbaar, want dat beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Daardoor kan het ijs bij de kanten afbreken en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Ook verzilting in het westen van het land kan voor onbetrouwbaar ijs zorgen.

Waar het kan, proberen de waterschappen mee te werken bij het bevorderen van ijspret. Het verschilt per regio of het veilig genoeg is om ijsgroei te bevorderen. Zo hebben de noordelijke waterschappen hun ijsdraaiboek al in werking gesteld zodat het ijs optimaal kan aangroeien. De meeste gemalen staan uit en de sluizen zijn gesloten, zodat er zo min mogelijk stroming is.