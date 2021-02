Code geel van kracht • NS kampt opnieuw met treinuitval

Met het ijskoude weer neemt ook de schaatskoorts in Nederland met de dag toe. Weerman Marco Verhoef is voorzichtig optimistisch: "Als we ervan uitgaan dat nu al ergens 1 à 2 centimeter ligt, dan zou je met de verwachte nachttemperaturen van onder de -10 in het binnenland best wel eens in de loop van donderdag of vrijdag op het ijs kunnen staan."

Het ijs moet dan wel minimaal 8 centimeter dik zijn. Hoe dik het ijs gemiddeld is in stilstaand water van 1 meter diep, kun je zien in deze verwachting van Weerplaza. Overigens lijkt het er nu op dat het na het weekend wat zachter weer wordt.

Verhoef waarschuwt verder dat het lastig is om natuurijs vanaf een afstand te beoordelen. "Je moet altijd voorzichtig blijven. Probeer het zelf rustig uit, op een veilige plaats en laat je ter plekke informeren door de mensen die er verstand van hebben."