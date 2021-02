Bekervoetbal bij -10 graden: 'Zelfs in IJsland niet gewend in sneeuw te spelen'

De kwartfinales van de KNVB-beker zullen deze week gespeeld worden onder winterse omstandigheden. Het kan zomaar -10 graden zijn als Excelsior het vanavond in Rotterdam opneemt tegen Vitesse.

Voor aanvaller Elías Már Ómarsson, geboren en getogen in IJsland, zijn dat normale temperaturen. "Maar ook voor mij is het koud, IJslanders zijn ook mensen."

Voordat de wedstrijd om 20.00 uur kan beginnen, moet het veld in het Van Donge & De Roo Stadion eerst nog worden ontdaan van een dikke laag sneeuw. "Zelfs in IJsland zijn we niet gewend om in de sneeuw te spelen, we hebben indoorhallen."

Alles is mogelijk

Excelsior bezet de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, Vitesse staat derde in de eredivisie. Een groot niveauverschil, maar volgens Ómarsson is niks onmogelijk. "In voetbal is alles mogelijk", aldus de nummer twee van de topscorerslijst van de eerste divisie. "We doen het niet zo goed in de competitie, maar in de beker zijn we er nog."

Ook Vitesse kent een mindere fase in de competitie. De laatste drie wedstrijden werd er niet meer gewonnen. De Arnhemmers verloren van VVV-Venlo en sc Heerenveen en speelden gelijk tegen RKC. "Maar we moeten ons niet focussen op wat er bij hen is misgegaan de laatste weken. Het bekertoernooi is een ander soort competitie."