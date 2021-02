Vandaag persconferentie WHO-missie Wuhan • Politie en burgemeesters staan achter verlenging avondklok

Het vervoer van de coronavaccins gebeurt niet altijd door bedrijven die daar ervaring mee hebben, komt naar voren uit onderzoek van het AD. Dat heeft er onder meer toe geleid dat hier en daar vaccins verloren zijn gegaan.

De krant beschikt over beelden waarop een cateraar uit Nieuwegein een zorginstelling in Utrecht helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat is mogelijk, aangezien zorginstellingen zelf het vervoer tussen locaties moeten regelen.

Het zien van die beelden was een schok voor de voorzitter van de brancheorganisatie van farmaceutische groothandels. "Die man doet zijn best, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket."

De Utrechtse zorginstelling ZorgSpectrum laat weten dat met dat vervoer "aan alle richtlijnen van het RIVM is voldaan". Ook de cateraar is het niet eens met de kritiek. "Ik zou het heel jammer vinden als van iets positiefs iets negatiefs wordt gemaakt. Met onze vaccins is alles goed gegaan. Wij maken dagelijks onze bussen schoon en die temperatuur is prima."

Bij vervoer van het coronavaccin naar het Medisch Spectrum Twente (MST) ging het wél mis met de vaccins, stelt het AD. Daar zijn vorige week tientallen vaccins vernietigd. De vaccins waren volgens de krant meer dan drie uur onderweg, waarbij ze door elkaar zijn geschud en op hun zijkant of op de kop terecht zijn gekomen.

Het RIVM laat in de krant weten in gesprek te zijn met de koepels van verpleeghuizen over het vaccintransport. Samen met de inspectie beloven zij "de kennis bij instellingen over het vervoer en beheer van vaccins te vergroten".