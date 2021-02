Honderden mensen weggestuurd uit park • 'OMT bezorgd over besmettingsrisico verkiezingen'

Epidemioloog Susan van den Hof denkt dat we in Nederland misschien wel het dal van het aantal besmettingen hebben bereikt, en dat hierna weer het aantal weer omhoog zal gaan. "We zien landelijk een heel kleine daling - of we nou van zaterdag tot zaterdag kijken of van dinsdag tot dinsdag. Wij verwachten dat de komende tijd het aantal positieve tests weer zal toenemen door de Britse variant", zegt Van den Hof in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co.

Maar zeker is dat nog niet, denkt ze. Het r-getal van zowel 'de normale variant' als de Britse variant is namelijk ook de laatste twee weken gedaald. Als het r-getal onder de 1 kan komen, is dat goed nieuws. "Voordat de avondklok inging, was ook al de beperking van het bezoek ingegaan. Dat kan ook invloed hebben gehad op het r-getal. Alle aanvullende maatregelen en hoe meer mensen zich daaraan houden, zorgen ervoor dat het r-getal daalt."

Daarom vindt Van den Hof de verlenging van de avondklok een goede beslissing. "Het r-getal moet verder dalen, daarom was er of een nieuwe maatregel of de avondklok nodig."