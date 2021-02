Snowboarder De Blois klaar voor WK: 'Dit is geen Mickey Mouse-course'

Dinsdag mag de 25-jarige Westlander zich opmaken voor de WK snowboardcross. De Blois tankte vertrouwen met de overwinning in Chiesa, maar blijft koel in aanloop naar de titelstrijd. "Als je nu denkt 'ik heb een keer gewonnen, dus de volgende cross ga ik winnen en die daarna ga ik ook weer winnen'. dan ben je niet met snowboarden bezig."

Snowboarder Glenn de Blois schreef eind januari geschiedenis door als eerste Nederlander een cross op wereldbekerniveau te winnen. In het Italiaanse Chiesa was hij de snelste in de finale van het spectaculaire onderdeel SBX: vier snowboarders die over een parcours naar beneden denderen.

De Blois is in zijn nopjes met de omgeving. "Het is echt gaaf. Er ligt echt een dikke course. Het is bepaald geen Mickey Mouse-course. Je moet er echt vol voor gaan. Vol gas geven. De baan is super. Dat zullen jullie ook gaan zien op tv", glundert de snowboarder.

Dinsdag gaan eerst de kwalificaties van start. Vanaf donderdag volgen de finales. In de kwalificaties is De Blois op zichzelf aangewezen. De runs gaan op tijd, zonder tegenstander. "Fouten zijn dan lastiger te corrigeren en voor je het weet, lig je er uit."

Geen spectaculaire ontknopingen en duels met tegenstanders dus. Die volgen pas in de finales en juist dan is De Blois op zijn best. "Dat ligt me beter dan de kwalificaties. Met z'n vieren tegelijk naar beneden, duels uitvechten. Dat is voor mij de sport. Het spelletje met je tegenstander. Dat is veel leuker."

Kwalificatie zorgt voor rust

Met zijn overwinning in Chiesa voldeed De Blois aan eisen van NOC*NSF voor plaatsing voor de Winterspelen in 2022. In 2018 liep hij kwalificatie voor Pyeongchang op een haar na mis. "Ik moet nu alleen zorgen dat ik bij de beste 32 op de ranglijst blijf. Die kans is groot."

Die wetenschap zorgt voor dat extra beetje ontspanning om de rest van het seizoen te vervolgen. Dat spreekt ook door in zijn verwachtingen voor de WK. "Goed rijden en dan zien we vanzelf wel wat er gebeurt."