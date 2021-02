PvdA 75 jaar: ‘We zijn pas net begonnen’

Een jubileum zoals je ze zelden ziet in de politiek. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht, op een bijeenkomst in de grote zaal van hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Op de SGP na is de PvdA daarmee de oudste politieke partij van Nederland.

De corona-epidemie staat uitbundige festiviteiten in de weg. En ook anderszins is er weinig rede tot grote vreugde, want de jubilaris is er niet heel goed aan toe. De partij is de ongekende verkiezingsnederlaag van 2017 nog niet te boven. Ook het vertrek van partijleider Lodewijk Asscher is nog niet door iedereen goed verteerd.

Maar partijvoorzitter Nelleke Vedelaar is een winterharde optimist en laat zich niet uit het veld slaan. ,,Het is een bijzondere dag voor ons allemaal. Als je je realiseert wat we in die 75 jaar hebben bereikt, de opbouw van de verzorgingsstaat, de invoering van de AOW, vrouwenemancipatie, dan kunnen we daar trots op zijn. Tegelijk realiseren we ons dat we pas net begonnen zijn. Als je nu kijkt naar de samenleving zie ik echt de relevantie van de sociaaldemocratie. De corona-crisis maakt zichtbaar wat we al langer voelen: verdeeldheid, scheefgroei, woningnood, lage beloning in veel sectoren. Voor veel te veel mensen is er grote onzekerheid in hun leven gekomen. Dat moet en kan anders."