'Meer bedrijven zouden moeten aankloppen bij Europese Investeringsbank'

"Het geld is in Nederland allereerst naar de zorg gegaan", zegt Peeters. "Een belangrijk deel is ook naar het mkb gegaan."

Nederlandse projecten wisten afgelopen jaar de EIB al beter vinden dan het jaar ervoor. In 2020 investeerde de bank een recordbedrag in Nederland van 3,18 miljard euro. Het jaar daarvoor was dat 2,8 miljard euro. Wereldwijd werd er door de EIB voor 76,8 miljard euro aan financieringen gedaan in 2020.

Nog meer Nederlandse bedrijven zouden financiering moeten aanvragen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Dat zegt de nieuwe vicepresident van die financiële instelling, Kris Peeters, tegen de NOS. "Ik kijk uit naar projecten die de scheepvaart willen vergroenen, maar ook naar projecten in de zorg en naar mkb'ers die willen digitaliseren of een transformatie naar groene energie willen maken. Elk goed project wordt hier serieus bekeken."

Het is een bank die maatschappelijker is dan andere banken

Één van de projecten in Nederland die afgelopen jaar werden gefinancierd door de EIB is de verbouwing van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. 70 miljoen euro heeft het ziekenhuis geleend, tegen een rente van 0,9 procent.

De aanvraag duurde al met al ongeveer een jaar, vertelt David Voetelink, van de raad van bestuur van het ziekenhuis. "We hebben ze meegenomen in het soort ziekenhuis dat we wilden hebben, wat voor zorg we wilden leveren en hoe we die wilden leveren." In december vorig jaar is het rondgekomen.

Het voorstel van het ziekenhuis voldeed aan de duurzaamheidseisen van de EIB: het krijgt een AA+-label, met zonnepanelen, warmtewisselaars en isolatie. Ook wordt het ziekenhuis kleiner: van 100.000 vierkante meter gaan ze naar 70.000 vierkante meter.

"Dat doen we door meer zorg dichter bij de patiënt te plaatsen, meer zorg het ziekenhuis uit", zegt Voetelink. Met videoconsulten, bijvoorbeeld. "Bij allerlei darmziektes kunnen mensen thuis meten, en die metingen doorgeven aan de dokter. Dan hoeven ze niet hiernaartoe te komen. Anders moeten ze elke maand naar het ziekenhuis."

De bank is anders dan de reguliere banken, die ook een deel van dit ziekenhuis financieren. "Het is een bank die iets maatschappelijker is ingericht dan de banken die we kennen", zegt Voetelink. "Het kleinere ziekenhuis vonden ze belangrijk, het milieuvriendelijke ziekenhuis met alle maatregelen eromheen."

Coronaleningen

Waterbedrijf Vitens kreeg een lening van 150 miljoen euro voor het toekomst- en klimaatbestendig maken van zijn waternetwerk, en afvalverwerkingsbedrijf HVC heeft een lening van 50 miljoen euro gekregen voor het uitbreiden van zijn warmtenetten. Vastgoedfonds Vesteda kreeg 150 miljoen euro voor onder meer de verduurzaming van zijn woningen.

Het geld van de EIB is ook naar Qredits gegaan, die microkredieten verlenen aan bedrijven, ook die getroffen zijn door corona. De EIB heeft ook een garantie van 795 miljoen euro gegeven aan ING, waardoor geld vrijgespeeld werd voor de bank om extra leningen te geven aan het midden- en kleinbedrijf in coronatijd.