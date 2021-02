Haase en Van de Zandschulp sneuvelen in eerste ronde Australian Open

Vooral de eerste set verliep voor Van de Zandschulp, voor dit toernooi de nummer 151 van de wereld, dramatisch. Hij verloor twee keer op rij zijn eigen opslagbeurt en kwam met 5-0 achter. Ook in de tweede set leverde hij direct zijn eigen service in. Van de Zandschulp kwam nog wel terug tot 3-3, maar Alcaraz pakte opnieuw een break en won de set met 6-4.

Na twee dagen Australian Open zijn alle Nederlandse deelnemers in het enkelspel al gesneuveld. Bij de mannen kwamen Botic van de Zandschulp en Robin Haase de eerste ronde niet door, nadat maandag Arantxa Rus al was uitgeschakeld.

Botic van de Zandschulp debuteerde op het hoofdtoernooi van de Australian Open. Net als Alcaraz had hij het hoofdschema van de grand slam bereikt via de kwalificaties.

Haase strijdend ten onder

Voor Robin Haase viel eveneens direct het doek. De Hagenaar, afgegleden naar de 191ste plek op de wereldranglijst, had het niet getroffen met de loting.

Tegen Filip Krajinovic (ATP-33) streed Haase voor wat hij waard was, maar moest hij toch zijn meerdere erkennen: (6-7 (4), 3-6, 6-4, 3-6) . Haase, die als lucky loser in Melbourne mocht aantreden nadat de Fransman Richard Gasquet had afgezegd, maakte in de eerste set een achterstand ongedaan en in de tiebreak nam hij een 3-0 voorsprong.

Doordrukken lukte echter niet tegen de als 28ste geplaatste Serviër. Na de verloren tweede set bleef de 33-jarige Haase knokken, wat nog winst opleverde in het derde bedrijf. Krajinovic liet het echter niet verder komen en was in de vierde set weer heer en meester.