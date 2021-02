Alle Nederlandse tennissers al uitgeschakeld in enkelspel Australian Open

Na twee dagen Australian Open zijn alle Nederlandse deelnemers in het enkelspel al gesneuveld. Bij de mannen kwamen Botic van de Zandschulp en Robin Haase de eerste ronde niet door, nadat maandag Arantxa Rus al was uitgeschakeld .

Van de Zandschulp leverde direct zijn opslag in en na 23 minuten was hij de eerste set al kwijt. Hij bood in het vervolg wel iets meer tegenstand, maakte in de tweede set ook een break ongedaan, maar kon Alcaraz niet verontrusten.

Van de Zandschulp gaat stijgen op ranglijst

Van de Zandschulp maakte afgelopen week zijn debuut op het hoogste niveau, won meteen drie wedstrijden, steeg naar de 151ste plaats op de wereldranglijst en zal door zijn deelname aan de Australian Open op een ranking rond plaats 140 uitkomen.

Zijn doel dit jaar is de tophonderd halen.