MLS-duel net voor aftrap uitgesteld vanwege positieve coronatest

Het duel tussen Toronto FC en DC United in de Amerikaanse voetbalcompetitie is vlak voor de aftrap uitgesteld. Volgens de organisatie van de Major League Soccer (MLS) zijn twee spelers mogelijk positief getest op het coronavirus.

Dinsdag werd al bekend dat FC Dallas de herstart van de competitie moet missen. Tien spelers van de club bleken besmet met corona.

Toernooivorm in Disney World

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS begon donderdag weer, nadat er een aantal maanden niet werd gevoetbald vanwege het coronavirus. De MLS, die voor de coronapauze pas twee speelrondes onderweg was, wordt in toernooivorm afgerond in Disney World in Orlando.

De nummers één en twee van de groepsfase en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale van het 'MLS is Back'-toernooi staat op 11 augustus op het programma.