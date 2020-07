'We staan op een kantelpunt voor het klimaatbeleid'

Het kabinet moet in de komende maanden cruciale beslissingen nemen: hoe komt Nederland uit de recessie? Door slim te investeren, zeggen twee belangrijke adviesorganen, in Nederland het Planbureau voor de Leefomgeving en in Parijs het Internationaal Energieagentschap. Dan komen ook de klimaatdoelen van Parijs dichterbij en ontstaan er tegelijkertijd veel banen.

Regeringen in de hele wereld hebben duizenden miljarden gereserveerd om hun economie weer op gang te helpen na de coronacrisis. Maar hoe gaan ze dat geld besteden? Frankrijk en Duitsland hebben al vergevorderde plannen voor groene herstelpakketten.

Met Prinsjesdag in het vizier wordt er in Nederland nu over nagedacht door het kabinet. Volgens de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Hans Mommaas, staan we op een kantelpunt. "De komende zes maanden zijn cruciaal."

40 jaar vast aan een kolencentrale

Mommaas stelt voor om op drie terreinen fors te investeren: het goed isoleren van bestaande- en nieuwbouw, versnelde aanleg van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer én investeren in schone infrastructuur voor de zware industrie. "Je kan slim investeren of nog slimmer investeren. Het is zaak om nu te investeren op zo'n manier dat het houdbaar is voor de toekomst."