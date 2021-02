Bitcoin-koers naar recordhoogte na 1,5 miljard investering van Tesla

De koers van bitcoin heeft een nieuw record bereikt nu bekend is geworden dat Tesla 1,5 miljard dollar (omgerekend 1,25 miljard euro) in de munt heeft geïnvesteerd. Het bedrijf van Elon Musk maakte dit bekend in officiële documenten die zijn ingeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond.

De prijs van de bekendste cryptomunt is volgens Coinmarketcap nu 44.112 dollar. Tesla zegt van plan te zijn in de nabije toekomst bitcoin als betaalmiddel te accepteren. Dit gebeurt in eerste instantie op "beperkte basis", aldus het bedrijf.

Een analist noemt de stap tegenover de Financial Times een "mogelijke gamechanger" en houdt er rekening mee dat andere bedrijven het voorbeeld van de automaker gaan volgen.

Tweets over crypto's

Musk heeft zich de laatste tijd op Twitter meermaals uitgelaten over cryptovaluta. Zo leek hij eind januari te suggereren dat geld steken in bitcoin geen goede investering zou zijn. Tegelijkertijd plaatste hij echter de hashtag '#Bitcoin' in zijn profielomschrijving op het sociale netwerk. Dat zorgde toen voor een waardestijging van 20 procent.

Ook leek hij zijn volgers aan te sporen om te investeren in een andere cryptovaluta: dogecoin. Die noemde hij op Twitter onder meer de "crypto van de mensen". Over het feit dat zijn bedrijf geld in bitcoin heeft gestoken, heeft Musk op Twitter nog niets gezegd.

CNBC meldt vandaag dat de berichten van Musk er mede voor hebben gezorgd dat de koers van dogecoin met 65 procent is gestegen.

Rijkste ter wereld

De aandelenkoers van Tesla is het afgelopen jaar enorm gestegen, van 154 dollar begin februari 2020 naar 867 dollar nu. Dit heeft Musk geen windeieren gelegd: in januari stootte hij Amazon-oprichter Jeff Bezos van de troon als rijkste man ter wereld.