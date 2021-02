El Khayati ziet zichzelf niet als redder van ADO: ‘We moeten het samen doen’

El Khayati tempert echter al te hoge verwachtingen bij zijn terugkeer. "Ik kom niet even de club redden, maar ik ga wel mijn uiterste best doen."

De spelverdeler speelde van 2017 tot 2019 ook in het groen-geel en maakte in zijn laatste seizoen furore met zeventien doelpunten en twaalf assists.

De geboren Rotterdammer voelt zich lekker in Den Haag. "ADO is mijn club. Het lijkt alsof ik nooit ben weggeweest. Ik heb hier veel succes gehad en veel liefde ontvangen van de club en de mensen eromheen."

Al is het klimaat wel even wennen voor de spelverdeler die de afgelopen jaren in Qatar zijn brood verdiende en meer met zandstormen dan sneeuwstormen te maken had. "De een is irritant voor de ogen, de ander gaat in je botten zitten", zegt El Khayati lachend.

Abdenasser El Khayati is terug bij zijn geliefde ADO Den Haag en hij komt als geroepen, want degradatie dreigt voor de club. El Khayati wil er alles aan doen om dat te voorkomen. "Het is heerlijk om terug te zijn."

"Ik moet even in het ritme komen en dan kijken hoe we deze mooie club in de eredivisie kunnen houden", zegt El Khayati. Hij gelooft dat die missie gaat slagen. "Het wordt een uitdaging, maar ik heb er vertrouwen in."

De geboren Rotterdammer was na een paar jaar in Qatar toe aan een andere omgeving. "In Qatar was het leven heel goed, maar ik had er niet het voetbalplezier."

Hij zegde zijn contract op en nam de tijd om zijn volgende stap te plannen. "Er zijn genoeg dingen voorbijgekomen in en buiten Europa, maar toen we besloten hadden om terug te keren naar Nederland was al snel duidelijk dat het ADO moesten worden."