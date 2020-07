Britten trekken bijna 790 miljoen euro uit voor grenscontroles na brexit

De Britse regering trekt bijna 790 miljoen euro uit voor de nieuwe douanefaciliteiten die na 1 januari nodig zijn. Het grensverkeer met de EU valt dan niet meer onder de regels die binnen de EU zijn afgesproken.

Dat betekent dat de Britse douane strenger gaat controleren op goederen die vanuit de EU het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.

Terreinen, software en douaniers

Van het gereserveerde bedrag gaat zo'n 525 miljoen euro naar de bouw van douaneterreinen in het binnenland voor de controle van vrachtwagens. In havens is daar geen plaats voor. De rest van het geld is bestemd voor software, apparatuur, gebouwen en de aanstelling van 500 extra douaniers.

De bekendmaking volgt op het uitlekken van een vertrouwelijke brief van minister Truss voor Internationale Handel. Ze spreekt daarin haar zorg uit over het voornemen van de regering om de controles op goederen uit de EU weliswaar op te voeren, maar slechts geleidelijk. Pas vanaf 1 juli wordt nauwgezet gecontroleerd. Truss vreest onder meer dat smokkelaars daar misbruik van maken.

Noord-Ierland

Over het gevoelige punt van de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het VK is nog geen besluit genomen. Iedereen is het erover eens dat er tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland geen grenscontroles mogen komen.

Maar de Noord-Ierse autoriteiten willen ook geen controles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, omdat ze daar volledig bij willen blijven horen.

Corona

De voorbereiding op de nieuwe situatie wordt verder bemoeilijkt door de coronacrisis. Het VK is sinds 31 januari geen lid meer van de EU, maar voor de regels van het grensverkeer geldt een overgangsregeling die op 1 januari afloopt. De deadline om bij de EU uitstel te vragen is al gepasseerd.

De EU en de Britse regering zijn het nog niet eens over de regels die vanaf 1 januari moeten gelden. Als de onderhandelaars het niet eens worden, betekent dat onder meer dat de EU-landen belasting gaan heffen op de import van Britse goederen en diensten en andersom.