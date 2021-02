Ook vandaag nog verkeersoverlast, NS laat sprinters rijden

Het KNMI waarschuwt dat het in de zuidoostelijke helft van het land aan het einde van de nacht zo koud kan worden dat het strooizout niet meer werkt. Het gevolg is dat natte weggedeelten opvriezen en het in de laatste uren van de nacht en in de ochtend lokaal verraderlijk glad kan worden.

Rijkswaterstaat voorziet vooralsnog geen problemen. "Op dit moment zijn er geen signalen dat het strooizout niet zou werken", zegt woordvoerder Bart Audenaert van Rijkswaterstaat. Hij wijst erop dat de wagens met een mix van zout en calciumchloride strooien, waarbij het zout tot -12 graden werkt en calciumchloride zelfs bij lagere temperaturen nog effect heeft. Volgens Audenaert is er bovendien nog genoeg strooizout voorhanden: "We kunnen deze winter met onze voorraad aan."

Naar verwachting wordt het de rest van de week nog iets kouder dan de afgelopen dagen. Hoe koud het wordt, is afhankelijk van de mate waarin het opklaart in het zuidoosten. Het KNMI verwacht gevoelstemperaturen tussen de min 15 en min 20 graden.

Rijkswaterstaat zei dat water op de weg vannacht weer kon bevriezen, waardoor opnieuw gladheid en zogenoemde ijsplaten konden ontstaan. "Hopelijk zijn de wegen iets beter begaanbaar, daar doen we ons best voor, maar het blijft opletten. Met alleen sneeuwschuiven zijn we er niet, en het ijsvrij maken van de weg kost tijd", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

NS rijdt enkel met sprinters

Ook het treinverkeer wordt vandaag weer getroffen door het winterweer. De nachttreinen zijn geschrapt en de NS roept reizigers op zoveel mogelijk hun reis uit te stellen, omdat de situatie op het spoor nog altijd onzeker is. Vrieskou en vocht zorgen mogelijk voor ijsafzetting aan bovenleidingen.

Er rijden vandaag daarom enkel sprinters, die ook stoppen op kleine stations. Volgens de NS zullen de treinen waar mogelijk langer zijn dan normaal. Verder staan in het hele land monteurs en hulplocomotieven klaar om storingen op het spoor zo snel mogelijk op te lossen.

GGD-locaties dicht

Een aantal GGD's heeft besloten vanwege het winterweer dinsdag nog test- en vaccinatielocaties dicht te houden. De GGD Rotterdam-Rijnmond houdt een aantal plekken dicht, meldt persbureau ANP. Ook de autoteststraat in de RAI Amsterdam en de coronatestlocatie Gorinchem zijn niet toegankelijk.

Mensen die een afspraak hadden staan, worden opgebeld om een nieuwe datum te prikken.