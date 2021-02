'Voor het eerst in 30 jaar stonden onze vrachtwagens stil'

Het duurt een week om de opgelopen vertragingen in te halen, schat Vink. Maar de veiligheid van de chauffeurs is belangrijker. "Klanten noemen het een dappere keuze."

De hele dag zijn ze bij Micodo Transport bezig geweest het terrein sneeuwvrij te krijgen. Al die tijd stond het volledige wagenpark stil, voor het eerst in dertig jaar. "Die keuze maak je niet makkelijk", zegt Vink. "Maar veel chauffeurs komen ook uit omliggende dorpen. Voor hen was het onmogelijk om zelfs maar de straat uit de rijden."

"We waren van plan vandaag te rijden", zegt Natasja Vink, directeur van Micodo Transport. Haar broer en collega's van planning waren speciaal om 5 uur 's ochtends naar het bedrijfsterrein in Nijmegen vertrokken. Dan konden ze de chauffeurs op weg helpen was het idee. Maar de stuifsneeuw had op sommige plekken op het terrein een muur van 80 cm rond de vrachtwagens gelegd. "Vertrekken was niet mogelijk."

De sneeuw leidt ook vandaag tot flinke vertragingen bij distributeurs. Sommige vrachtbedrijven lieten vandaag hun wagens noodgedwongen tussen de sneeuwduinen staan. Andere bedrijven gingen langzaam - en extra voorzichtig - toch de weg op. "Het is een enorm gepuzzel", zegt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland, die opriep om waar mogelijk ritten uit te stellen in gebieden met code rood of oranje.

Micodo Transport vervoert geen voedsel, medicijnen of andere goederen voor levensonderhoud. Cornelissen Transport wel. "De wagens stilzetten is voor ons geen optie. Anders komen supermarkten zonder eten te zitten", zegt algemeen directeur Mark van der Drift. Albert Heijn is een klant, net als Lidl, Jumbo en Kruidvat.

Dus zette het bedrijf bulldozers in om het terrein schoon te krijgen. De chauffeurs moesten koste wat kost de weg op. "We hebben wel gezegd: veiligheid boven tijdigheid. Je kunt nu niet met 80 kilometer per uur over provinciale wegen", zegt Van der Drift. Dat levert vertragingen op voor supermarkten, maar houdt de ongevallen beperkt. "Ik klop het even af, maar op een geschaarde vrachtwagen op de A50 na zijn we gespaard gebleven."

Zondag was nog redelijk rustig. Zaterdag hadden de supermarkten alvast grotere voorraden aangelegd. "Maar vandaag was het echt topsport. De hele dag schuiven met ritten vanwege vertragingen", zegt Van der Drift. "Omdat veel mensen voor de sneeuw gehamsterd hebben, belden onze klanten of we extra auto's konden sturen. Al onze wagens waren vandaag op de weg."

Post, maaltijden, boodschappen

De supermarkten zelf begonnen vandaag weer met bezorgen. Maar ook daar bleek de sneeuw in sommige gevallen spelbreker. Op diverse plekken in het land kregen Picnic-klanten via hun app te lezen dat de situatie op de weg zo bar en boos was dat de online supermarkt de boodschappen niet kon leveren.

Thuisbezorgd stuurt nog niet overal in Nederland de bezorgers weg op de fiets. "Vooral in het midden van het land zijn er nog een aantal steden waar we onze eigen bezorgservice hebben stopgezet", zegt een woordvoerder van het maaltijdbezorgbedrijf maandagavond. "Klanten kunnen in die steden wel bestellen als restaurants eigen bezorgers hebben."

Ook PostNL zegt dat er vertraging is. "Gisteren hebben we niet alle pakketten kunnen ophalen bij webshops door code rood", aldus een woordvoerder. "De vertraging daardoor lopen we de komende dagen in. Daarnaast zijn op dit moment lokaal niet alle adressen bereikbaar, waardoor we nu niet alle pakketten kunnen ophalen en bezorgen."

PostNL geeft bij de verwerking van post en pakketten prioriteit aan rouwpost, medische post en pakketten en voedsel. "In principe gaan onze bezorgers de weg op, maar alleen als dat veilig kan. Als we iets later bezorgen, melden we dat via onze kanalen, zoals de app."