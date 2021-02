Sommige gemeentes stimuleren schaatsers, andere juist niet: hoe zit dat?

Ryptsjerksterpolder - Novum RegioFoto

Met een langere periode van vrieskou in aantocht is er een grote vraag die veel mensen bezighoudt: kunnen we schaatsen deze week? Hoewel natuurijs doorgaans een dagje winterpret betekent, zal schaatsen in de coronapandemie minder zorgeloos zijn dan normaal. Eerder was een tekort aan gipsmeesters de grootste zorg, nu moet erop worden toegezien dat schaatsers niet met te veel mensen tegelijk het ijs opgaan. Gemeentes gaan hier wisselend mee om: waar de ene plaats graag schaatsende mensen op de grachten ziet, is de ander huiverig voor grote groepen op het ijs. Schaatsen op de grachten In Amsterdam werd in het weekend de zogenoemde 'IJsnota' van kracht: sluizen worden gesloten en er geldt een vaarverbod voor een aantal wateren. De waterstromen komen zo stil te liggen, waardoor het ijs beter aangroeit. Als het weer meewerkt zou er met de IJsnota deze week nog op de Amsterdamse grachten geschaatst kunnen worden, zo hoopt wethouder Verkeer en Vervoer Egbert de Vries. "De grachtengordel is niet voor niets Werelderfgoed. Het is ook echt een andere beleving dan wanneer je langs de kant loopt." De coronaregels blijven wel van kracht. De Vries: "Dat is met het ijs niet anders dan de parken en het Amsterdamse Bos. Mensen gaan in deze tijd natuurlijk op zoek naar buiten, en komen op dezelfde plek uit". Wel komt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deze week nog bijeen om te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Quote Schaatsen houd je niet tegen. Wat wil je ook na al die jaren? Tom Scherder, gemeente Gooise Meren

Andere gemeentes ontmoedigen het schaatsen juist zoveel mogelijk, uit angst voor grote groepen mensen die de anderhalvemeterregel niet opvolgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de waterrijke regio Gooi en Vecht, waar geen voorbereidingen worden getroffen om het ijs in optimale staat te brengen. Maar schaatsen houd je niet tegen, weet ook woordvoerder van de gemeente Gooise Meren Tom Scherder. "Wat wil je ook na al die jaren?", zegt Scherder. "Maar je moet voorkomen dat het te druk wordt. Het kan analoog gaan met de zomerdrukte op de stranden en de drukte in de natuurgebieden." De gemeente gaat in kaart brengen waar de drukte ontstaat, zodat plekken kunnen worden gesloten. "We gaan onderzoeken waar iedereen naartoe gaat. Wat je niet moet hebben is dat ze met z'n vijfhonderden hun schaatsen gaan aandoen op hun favoriete plekje", aldus Scherder. Bij de schaatsenslijper is het topdrukte:

Dat afsluiten van gebieden ziet Harm Lassche, hoofd openbare orde en veiligheid van de gemeente Emmen, niet zo snel gebeuren. Er wordt vooral uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de schaatsers, en de gemeente heeft genoeg wateren om grote drukte op dezelfde plek te voorkomen. "We staan het gewoon toe. Laten we het gezonde verstand gebruiken", aldus Lassche. In Emmen mogen koek-en-zopie-kramen ook gewoon open. Lassche: "Als je je chocolademelk of broodje worst ophaalt, en het al schaatsend ergens anders opdrinkt, is het prima." Volgens Lassche is in Emmen al 'ijskoorts' ontstaan, mede gevoed door het NK natuurijs in 2012, dat daar werd gehouden. De kans dat er dit jaar wedstrijden op natuurijs mogen plaatsvinden is niet groot, maar schaatsers blijven onverminderd enthousiast. "Mensen zijn hier echt schaatsminded, als je al ziet hoe druk het is bij de sportzaken", zegt Lassche.