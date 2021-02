Coach Serena Williams gaat op Van de Zandschulp letten bij Australian Open

In december 2016 maakt tennissend Nederland voor het eerst kennis met Botic van de Zandschulp als hij Nederlands kampioen wordt door in de finale Robin Haase te verslaan. Gestaag klimt hij op de ranglijst en nu is hij een opvallende naam bij de Australian Open.

De 25-jarige Van de Zandschulp, thans de nummer 151 van de wereld, doet in Melbourne voor het eerst mee aan een grandslamtoernooi. In de voorbereiding doet hij van zich spreken door bij zijn eerste ATP-toernooi direct de kwartfinales te halen.

Ook coach Serena merkt Van de Zandschulp op

Dat valt ook Patrick Mouratoglou op, de Franse coach van Serena Williams. Die twittert: "We moeten leren hoe we de naam van deze jongen uitspreken. Hij blijft maar winnen."

Van de Zandschulp kan er wel om lachen. "Ik zag het ook, ja. Leuk. Mijn voornaam is iets makkelijker voor ze. Ik krijg van scheidsrechters ook vaak de vraag of ze mijn naam goed uitspreken."