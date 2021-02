KNGU berispt turntrainer Wevers na contact met ex-turnsters

Turnbond KNGU heeft trainer Vincent Wevers berispt, omdat die tegen alle afspraken in contact heeft gezocht met ex-turnsters die zich over de trainer zouden hebben beklaagd.

Momenteel loopt er in de turnwereld een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door trainers in de afgelopen jaren. Ook de naam van Wevers dook daarbij op.

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU bevestigt de berisping naar aanleiding van berichtgeving in NRC en het Noordhollands Dagblad.

Wevers zou de ex-turnsters volgens de kranten tegen hun zin hebben benaderd. De vrouwen brachten hun klachten over aan Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Het is Wevers hangende het onderzoek verboden contact te zoeken met de ex-turnsters. In november werd de aan hem opgelegde ordemaatregel versoepeld, maar wel met restricties. Wevers voldeed niet aan de gestelde voorwaarden.

De KNGU sprak met Wevers over de klachten die tegen hem waren ingediend bij het ISR. De trainer kreeg te horen dat de ordemaatregel weer verscherpt is, maar mag zijn werk in de turnhal met leden van Team.NL wel voortzetten. "Uit privacy-overwegingen kan ik er verder niets over zeggen", laat Meijer weten.

Schandaal breekt uit na bekentenis

Vorig jaar juli barstte de bom in de Nederlandse turnwereld met de ontboezemingen van voormalig bondscoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang veel te ver was gegaan in zijn begeleiding van topturnsters.

Als gevolg daarvan verklaarde oud-turnster Joy Goedkoop destijds bij de NOS dat Wevers turnsters zou hebben geschopt en geslagen, iets dat de trainer later ontkende.