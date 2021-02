Veel meer migranten uit Kanaal opgepikt, 'geen idee hoe gevaarlijk het is'

De Franse kustwacht is vorig jaar ruim vier keer zo vaak uitgerukt als het jaar ervoor, om migranten op te pikken die illegaal het Kanaal oversteken. In totaal werden 9.551 migranten onderschept die probeerden naar Groot-Brittannië te varen. In 2019 waren dat er 2.294.

De kustwacht spreekt van een flinke stijging. In vergelijking met 2018 zijn de aantallen zelfs verzestienvoudigd. "Meestal gaat het om mannen, maar we hebben ook vrouwen en zelfs kleine kinderen van zee gehaald, die meestal proberen in kleine bootjes de oversteek te maken", zeggen de autoriteiten. "De mensen hebben geen idee hoe gevaarlijk het is."

In 2020 overleden zes mensen bij pogingen het Kanaal over te steken. In 2019 waren dat er vier.

Calais is al sinds vele jaren een verzamelplaats voor migranten. Van daaruit proberen ze de oversteek te maken naar Groot-Brittannië.

Mensensmokkelaars

Tot enkele jaren geleden probeerden ze illegaal aan boord te klimmen van vrachtwagens, die via veerboten en de Kanaaltunnel naar Groot-Brittannië gingen. Toen daar steeds meer beveiliging kwam, kozen ze er steeds vaker om met meestal opblaasbootjes van mensensmokkelaars het water op te gaan.

De meeste migranten probeerden in de zomermaanden over te steken. Het is dan warmer, er is minder wind en er zijn minder golven. Maar ook in andere maanden waren er pieken. Eind september werden op één dag 88 migranten opgepikt. Op 30 november waren het er zelfs 121 op één dag.

Drones boven zee

De Franse en Britse autoriteiten namen het afgelopen jaar verscheidene initiatieven om te voorkomen dat migranten de oversteek maken. Ruim twee maanden geleden werd nog besloten tot meer patrouilles en de inzet van drones boven zee. De kustwachten van de twee landen werken ook intensiever samen en wisselen meer informatie uit.

Voorlopig lijkt de brexit nog niet tot een afname te hebben geleid. Ook de afgelopen weken zijn migranten opgepikt, soms ook weer tientallen per dag. Twee weken geleden stuitte de Franse kustwacht op één dag op vier bootjes met in totaal 78 migranten.