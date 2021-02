Waarom vergde de contractverlenging van Hamilton zoveel tijd?

Teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton na afloop van de GP van Turkije in november - EPA

Na maanden onderhandelen is er witte rook met betrekking tot de laatst overgebleven cockpit in de Formule 1. Een daverende verrassing is het niet: wereldkampioen Lewis Hamilton en renstal Mercedes gaan met elkaar door. Dat het een verbintenis betreft voor slechts één seizoen is het grootste nieuws. De contractverlenging leek op het eerste oog een hamerstuk. Zowel de regerend kampioen als de toonaangevende F1-renstal hadden al aangegeven hun succesreeks samen te willen vervolgen. Tot elkaar veroordeeld Lewis Hamilton en Mercedes zijn als het ware tot elkaar veroordeeld. Hamilton heeft Mercedes nodig om met een achtste wereldtitel de succesvolste en grootste F1-coureur aller tijden te worden. Alle andere 'stoeltjes' zijn bezet en met Ferrari is het sowieso nooit meer geworden dan wat onhandig wederzijds geflirt, deels veroorzaakt door opgewonden journalisten die om transferverhalen zaten te springen. En Mercedes? Dat merk weet zich met Hamilton verzekerd van een stroom mondiale publiciteit waar geen enkele coureur aan kan tippen. Natuurlijk is de simpele gedachte: iedereen kan winnen in die pijlsnelle, schier onverslaanbare bolide. En Williams-coureur George Russell deed het eind vorig jaar in Bahrein prima als invaller voor de door corona gevelde Hamilton. Maar niemand kan garanderen dat hij net als Hamilton grofweg de helft van de races zal winnen. Russell is een megatalent en is om te rijpen door Mercedes gestald bij achterhoedeteam Williams. Zijn tijd komt wel, maar 2021 is nog te vroeg.

Lewis Hamilton in actie tijdens de GP van Abu Dhabi in december - AFP

Mercedes is namelijk als constructeur ook bezig met een titelreeks die zijn weerga niet kent. De renstal breekt alle F1-records en is ook dit seizoen topfavoriet, hoewel teambaas Toto Wolff om de haverklap hint dat Max Verstappens Red Bull Racing het gat bijna heeft gedicht. Uiteraard weet de Mercedesleiding dat Verstappen maximaal zal profiteren als rivaal Hamilton afwezig is. Anders gezegd: het grijpen van een wereldtitel is voor Verstappen een stuk eenvoudiger als de veelvraat met pensioen is. En dus moesten de partijen er wel uit komen. Wie nauwgezet de persconferenties volgde en tussen de regels door las, wist allang dat contractverlenging bij wijze van spreken een wederzijds verplicht nummer is. Het supertrio Mercedes-Wolff-Hamilton heeft het ook al diverse keren aangegeven: "We zijn nog niet klaar. We willen door."

Lewis Hamilton op het podium na zijn zege op 2 augustus 2020 op Silverstone, geflankeerd door Max Verstappen en Charles Leclerc - AFP

En Hamilton zei niet voor niets op het podium in Silverstone: "Ik wil hier volgend jaar weer staan. Met publiek. Een thuisrace zonder fans is niet de manier waarop ik afscheid wil nemen." De grote vraag Waarom duurde het dan zo lang met dat contract? Vroeg Hamilton zoveel miljoenen? Natuurlijk speelt dat mee, maar het is niet het hele verhaal. Eerst was er het praktische aspect. Tijdens het afgelopen seizoen was de Mercedesbubbel zó streng dat coureurs Hamilton en Valtteri Bottas zoveel mogelijk werden afgezonderd van alles en iedereen. Dat heeft volgens teambaas Wolff een rol gespeeld bij de vertraging: "Dit zijn geen zaken die je via Zoom kunt doen." Na het seizoen ging Hamilton vakantie vieren en werd Wolff geveld door corona. Opnieuw vertraging. Maar er was tijd genoeg: geen man overboord. Half maart trapt het seizoen pas af met een 'wintertest' in Bahrein.

Geen langlopende deal Verder was een van de factoren de lengte van het contract. Mercedes wilde vooruitlopend op het nieuwe reglement geen langlopende deal sluiten. Al was het maar omdat de renstal vanwege een aankomend budgetplafond flink zal moeten bezuinigen. Ook op de rijderssalarissen. En uiteraard was Toto Wolff sluw genoeg om dat argument te gebruiken in de onderhandelingen. Zeker omdat het in het economische klimaat past: moederbedrijf Daimler moet stevig snoeien vanwege tegenvallende autoverkopen. Mensen ontslaan botst met een inkomen van dertig à veertig miljoen per jaar voor iemand die circa twintig weekends per jaar rondjes rijdt in je paradepaard. Een cruciale en stevig onderbelichte rol ligt bij Ineos. Begonnen als bescheiden sponsor is het chemiebedrijf inmiddels een van de pijlers van de renstal. Wat heet: Daimler heeft veel aandelen van de hand gedaan en bezit nog slechts 33,3 procent. Ineos en Toto Wolff hebben de resterende 66,6 procent. Dat illustreert dat Mercedes in de toekomst van Hamilton nog slechts een beperkte rol speelt. De teambaas en zijn zakenrelatie heersen en bepalen. Hamiltons inkomen zal linksom of rechtsom grotendeels worden opgehoest door Ineos. En waarom zit Ineos in de F1? Juist. Vanwege de enorme exposure van Lewis Hamilton. Zonder Hamilton is het team in marketingopzicht veel minder waard.

Maatschappelijke vraagstukken Ook kwesties buiten de sport speelden een rol in de slepende onderhandelingen. Immers: wie Lewis Hamilton zegt, zegt Black Lives Matter. De geridderde coureur stelt zich steeds nadrukkelijker in dienst van maatschappelijke vraagstukken zoals het stimuleren van diversiteit en gelijke kansen en het bestrijden van racisme.

Lewis Hamilton knielt en balt zijn vuist voor de GP op Silverstone op 9 augustus 2020 - AFP

Dat is niet onomstreden. Mercedes spoot braaf op verzoek van Hamilton de bolides zwart en paste de kleur van de race-overalls aan, maar heeft moeite met sommige politieke steunbetuigingen en omstreden kwesties. Dat geldt ook voor de Formule 1 als sport. Mag 'King Lewis' het podium van de koningsklasse gebruiken voor beladen statements? Krijgt hij van Mercedes ruimte om die strijd - die hij naar eigen zeggen belangrijker acht dan weer een wereldtitel - te voeren? Mag hij zich er in interviews over uiten en hoeveel speelruimte krijgt hij? Ook daarover zijn in het nieuwe contract afspraken gemaakt. Dat vrat tijd, maar er was nooit een moment dat een van de partijen serieus overwoog te breken.