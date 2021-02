Van Barnevelds terugkeer aan dartbord biedt hoop, maar dat is nog niet genoeg

In aanloop naar zijn comeback zochten we Raymond van Barneveld op.

Het is Raymond van Barneveld niet gelukt om zich op de eerste dag van de Qualifying School te plaatsen voor de finaleronde. De vijfvoudig wereldkampioen darts ging bij zijn terugkeer in de sport bij de laatste zestien onderuit.

Van Barneveld gooide in zijn eerste dag tussen de amateurs in het Duitse Niedernhausen een behoorlijk niveau. Hij won zijn eerste drie wedstrijden en liet in zijn beste partij met een gemiddelde van boven de honderd punten per beurt een glimp van de oude 'Barney' zien.

Tegen de 42-jarige Kroatisch-Oostenrijkse Pero Ljubic kwam hij terug van een achterstand en kreeg hij twee wedstrijdpijlen, maar die werden door de Hagenaar gemist. Vanwege het winnen van drie partijen sprokkelde hij wel belangrijke punten voor de ranking.

