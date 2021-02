24 doden in illegaal Marokkaans textielatelier

In de Marokkaanse stad Tanger zijn 24 mensen om het leven gekomen in een illegaal textielatelier. Dat was gevestigd in een kelder van een villa.

De 24 zouden zijn geëlektrocuteerd toen water door een overstroming de kelder binnenkwam. Er zijn zeker tien mensen gered, melden de autoriteiten. Hoeveel mensen er precies in het pand waren toen het misging, is niet duidelijk. Lokale media noemen het aantal van veertig, maar daarover bestaat geen zekerheid. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.

Er is veel wateroverlast in de stad doordat het afgelopen dag veel geregend heeft. Op beelden verspreid via sociale media staan auto's half onder water.

"Er werken in Marokko veel mensen in de informele sector", zegt correspondent Samira Jadir. "De arbeidsomstandigheden, die bij wet zijn vastgesteld, worden op deze werkplekken niet door de lokale overheid gecontroleerd. Mensen zetten hiermee hun gezondheid op het spel en de banen bieden geen zekerheid. Ongeveer tachtig procent van de mensen heeft een baan in de informele sector. Vaak gebeuren er ongelukken. Maar dat er zoveel mensen zijn overleden, komt niet vaak voor."