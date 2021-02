Grote brand bij tuincentrum in Lisse, twee brandweermannen gewond

Het pand is volgens de hulpdiensten niet meer te redden. Het vuur lijkt niet over te slaan naar loodsen en aanbouwen aan de achterkant van het tuincentrum.

Er waren werklui aan het lassen op het dak toen het vuur uitbrak. "Wij zaten in de kantine en toen moesten we weg", zegt een medewerker tegen Omroep West . Volgens de brandweer zijn alle medewerkers in veiligheid gebracht.

De brandweermannen werden waarschijnlijk geraakt door rondvliegende brokstukken van ontplofte gasflessen. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander is ter plaatse behandeld door een ambulancemedewerker. Ze maken het naar omstandigheden goed.

Bij een tuincentrum in Lisse is vanmiddag rond 13.00 uur brand uitgebroken. Bij het blussen raakten twee brandweermannen gewond.

Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren te sluiten en niet te komen kijken.

Het tuincentrum vlakbij de Keukenhof is in oktober vorig jaar gewisseld van eigenaar en wordt verbouwd. De opening stond gepland voor maart dit jaar. "We zijn er helemaal kapot van", zegt een geëmotioneerde medewerker, die op tijd naar buiten kon komen. "Dit is niet normaal."