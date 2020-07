Politie maakt einde aan illegale feesten Amstelveen en Prinsenbeek

De politie heeft vannacht illegale feesten beëindigd in Amstelveen en Prinsenbeek. Het feest in Amstelveen werd gehouden onder een viaduct in het Amsterdamse bos. Op het feest waren zo'n vijfhonderd mensen afgekomen. "Er was een professionele muziekinstallatie en er werden lachgasballonnen verkocht", meldt de Koninklijke Marechaussee, die de politie bij de actie ondersteunde. Bezoekers moesten bovendien betalen om op het terrein te komen, meldt AT5.

Toen de politie arriveerde, ging de groep uit elkaar, meldt NH Nieuws. Daarmee was het feest beëindigd. Er is niemand aangehouden.

In een natuurgebied in Prinsenbeek in Noord-Brabant werd vannacht een feest met zo'n 250 aanwezigen beëindigd. De politie had meldingen gekregen over harde muziek in het stiltegebied en veel verkeer. Agenten maakten een einde aan het feest waarna de aanwezigen snel vertrokken, schrijft Omroep Brabant.

Troep

Volgens de politie hadden de feestgangers veel rommel achtergelaten in het natuurgebied. Zo zijn er ballonnen, plastic bakjes en flessen gevonden. De vele auto's hebben de grond beschadigd, zegt de politie verder. Dit is doorgegeven aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied. Tegen de organisator van het feest, een 31-jarige man uit Breda, is gezegd dat er proces-verbaal volgt als er aangifte wordt gedaan.