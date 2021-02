Voormalig topsprintster Els Vader op 61-jarige leeftijd overleden

Haar nationale toptijd op de 200 meter indoor (23,34) hield maar liefst 33 jaar stand en werd pas recent verbeterd door Lieke Klaver, die vorige maand in Wenen tot 23,17 kwam. Afgelopen week snoepte Klaver daar in Metz nog eens 0,07 vanaf.

De in Vlissingen geboren Vader kende haar glorietijd in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op haar erelijst prijkten Nederlandse titels en records op de 50, 60, 100, 200 en 400 meter.

Op de 200 meter mocht de Zeeuwse zich drie decennia met 22,81 houdster van het Nederlands record noemen. In 2011 slaagde Dafne Schippers daar tijdens de wereldkampioenschappen in het Zuid-Koreaanse Daegu in, toen ze in de series 22,69 noteerde.

Brons op EK-indoor 1985

Vader, die gehuwd was met haar voormalige coach Haico Scharn, kwam op drie Olympische Spelen aan de start: in 1980 (Moskou), 1984 (Los Angeles) en 1988 (Seoel). In zowel 1980 als 1984 reikte de 1,64 meter lange sprintster op de 200 meter tot de halve finales.

Haar enige medaille op een internationaal titeltoernooi veroverde ze in 1985. Bij de EK indoor in Athene werd ze achter de Oost-Duitsers Marita Koch en Kirsten Emmelmann derde op de 200 meter.