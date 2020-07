De uitzending van 12 juli

Het kabinet moet in de komende maanden cruciale beslissingen nemen: hoe komt Nederland uit de corona-recessie? Door slim te investeren, aldus twee belangrijke adviesorganen die we vanavond spreken. Dan komen ook de klimaatdoelen van Parijs dichterbij, zeggen zij, en ontstaan er tegelijkertijd veel banen.

Nek-aan-nekrace in Polen

In het politiek diep verdeelde Polen maakt de bevolking in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen vandaag een keuze tussen de conservatief-nationalistische Andrzej Duda, de zittende president, en de liberale pro-Europese Rafal Trzaskowski. Het zijn de spannendste verkiezingen in jaren. Om 21.00 uur is de eerste exitpoll.