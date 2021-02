KLM maakte eerste vlucht ter wereld die deels op duurzame synthetische kerosine was

De passagiers die afgelopen maand stonden te wachten op vlucht KL1703 naar Madrid hadden geen idee dat ze op een bijzondere vlucht zaten. Totdat de gezagvoerder de microfoon pakte en hen vertelde dat hun KLM-toestel, naast gewone kerosine, ook 500 liter duurzame synthetische kerosine in de tank had. Die is gemaakt van CO2, duurzame elektriciteit en water. Het is het eerste vliegtuig ooit dat hiermee vloog.

De Nederlandse wereldprimeur werd vanochtend bekend gemaakt door verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, tijdens een internationale digitale conferentie in Den Haag over de toekomst van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Op haar verzoek maakte Shell met duurzame elektriciteit van zonnepanelen groene waterstof. In Pernis en op een boerderij in Friesland werd CO2 afgevangen. Samen met water is hier schone kerosine van gemaakt.

De minister wilde in de praktijk laten zien dat het vliegen op duurzame synthetische kerosine mogelijk is."500 liter is natuurlijk veel te weinig voor een vliegtuig, maar het is al heel wat meer dan in laboratoriumomstandigheden", zegt Van Nieuwenhuizen. "De bedoeling is nu dat we het naar het Europese niveau opschalen en het betaalbaarder maken."

Minister van Nieuwenhuizen roept samen met Frankrijk, Duitsland, Zweden, Finland en Denemarken, de Europese Commissie op om met een verplichte 'bijmeng-regeling' voor duurzame kerosine te komen. Op die manier zouden luchtvaartmaatschappijen een steeds groter deel van de brandstoftanks in hun vliegtuigen moeten vullen met duurzame kerosine. In 2050 moet de luchtvaart dan net als andere sectoren helemaal C02-neutraal zijn.