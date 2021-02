19-jarige Brit ontwaakt na jaar in coma in totaal andere wereld

Toen Joseph Flavill op 1 maart 2020 werd aangereden door een auto waren in het Verenigd Koninkrijk nog maar enkele tientallen besmettingen met het coronavirus bekend. Drie weken later ging het land in lockdown. De Brit, toen 18 jaar, raakte na het ongeluk in coma en wordt daar nu langzaam uit wakker - in een wereld die er heel anders uitziet.

"Ik weet niet of Joseph onze verhalen over de lockdown ooit zal begrijpen", zegt zijn tante Sally tegen de Britse krant The Guardian. "Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Als iemand me een jaar geleden had verteld wat er allemaal zou gebeuren, denk ik niet dat ik diegene had geloofd."

Hersenletsel

Volgens Sally heeft haar neef nog een heel lange weg te gaan voordat hij volledig is hersteld. Bij het ongeluk vorig jaar liep Joseph ernstig hersenletsel op.

"Hij vertoont nu kleine tekenen van herstel", zegt zijn tante. "We weten dat hij ons kan horen en hij reageert op simpele commando's." Zo lukt het Joseph om ja of nee te 'zeggen' door met zijn ogen te knipperen.

Twee keer besmet

Door de strenge coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk kan de familie van de 19-jarige Brit hem nauwelijks bezoeken. Familieleden communiceren met hem via een videoverbinding.

Volgens Sally proberen ze ook uit te leggen dat ze nu niet bij hem kunnen zijn door de strenge regels, maar houden ze het zo eenvoudig mogelijk. "We hebben niet echt tijd om uitgebreid op de pandemie in te gaan. Als we weer face-to-face contact kunnen hebben, kunnen we uitleggen wat er is gebeurd", zegt ze tegen The Guardian.

Zelf raakte Joseph in de afgelopen tijd overigens twee keer besmet met het coronavirus, maar hij is beide keren hersteld.