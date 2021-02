Schaatswereld werkt aan marathonwedstrijden op natuurijs

"De huidige marathonrijders trainen nu al meer dan acht jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden. Nooit hebben ze de kans gehad, omdat het ijs er simpelweg niet was. En mogelijk ook niet meer komt. Nu komt het ijs wel en mogen we niet. Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig coronaproof te organiseren zijn", menen de marathonteams.

Maandag deden de managers van de marathonploegen uit de topdivisie van de KNSB middels een open brief een beroep op de schaatsbond om in actie te komen. "Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen. En zorg je dat je er staat. Want anders is het weg", staat er in de brief.

De roep vanuit de schaatswereld om wedstrijden op natuurijs mogelijk te maken, wordt steeds groter. Nu de aangebroken vorstperiode voor langere tijd gaat aanhouden, hopen de marathonschaatsers toch in actie te kunnen komen. Op welke manier is nog onduidelijk, maar achter de schermen werken diverse partijen aan protocollen om op een verantwoorde en veilige wijze een zogenoemde 'marathonbubbel' te creëren. Een mogelijke wedstrijd zal, vanwege de coronamaatregelen, aan strenge eisen moeten voldoen.

Zondag riep Patrick Wouters van den Oudenweijer van sportmarketingbureau House of Sports al op wedstrijden op natuurijs mogelijk te maken. "Mooier dan dit wordt het niet. Let's make things happen", liet de manager van onder anderen Sven Kramer via Twitter weten. De sportmarketeer is met zijn bedrijf ook betrokken bij de schaatsbubbel rondom de internationale wedstrijden van de langebaanschaatsers in schaatstempel Thialf.

De KNSB deed al eerder pogingen de overheid over te halen de marathonschaatsers toestemming te geven voor wedstrijden op de Nederlandse kunstijsbanen. De overheid ging daar niet mee akkoord. Marathonschaatsen valt volgens het ministerie van VWS niet in de categorie A-sporten.

Overleg

Natuurijs is echter een andere zaak. Dat ligt er nog niet, maar gezien de weersverwachtingen zou het op korte termijn wel mogelijk moeten zijn. De KNSB is daarom opnieuw in gesprek gegaan met sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van VWS om te kijken hoe er eventueel wel op natuurijs kan worden geschaatst in wedstrijdverband.

Later vandaag sluit House of Sports aan bij het overleg. "Het lijkt erop dat de instanties bereid zijn te kijken naar de mogelijkheid om een NK marathon op natuurijs te organiseren. Meer is het vooralsnog niet. We proberen het plan op tafel te krijgen. Bij mijn weten is er nog geen locatie bekend", aldus Wouters van den Oudenweijer.