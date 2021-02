Amazon koopt halve stroomproductie Nederlands windpark

Windpark-eigenaren Eneco en Shell hebben de helft van de stroomproductie van het nog te bouwen windpark in de Noordzee verkocht aan Amazon. De Amerikaanse internetgigant is een grootverbruiker van stroom voor zijn distributiecentra en datacenters en heeft de ambitie om in 2025 op 100 procent groene energie te draaien.

Het windpark Hollands Kust Noord voor de kust van Egmond aan Zee moet nog gebouwd worden. De energiebedrijven Shell en Eneco zijn eigenaren en willen in 2023 klaar zijn om stroom te leveren. Het park telt 69 windturbines met een totaal vermogen van 759 megawatt en levert jaarlijks 3,3 miljard kWh stroom, goed voor het verbruik van ongeveer een miljoen huishoudens.

Niet zelf gebruiken

Het contract van Eneco en Shell met Amazon is langjarig, maar niet bekend is hoelang precies. Ook is onduidelijk hoeveel de Amerikanen betalen voor de groene stroom. Voor de bouwers en eigenaren van windparken zijn langjarige stroomcontracten belangrijk om in de toekomst verzekerd te zijn van vaste inkomsten.

Het stroomcontract met Amazon is goed voor jaarlijks circa 1,6 miljard kWh, het verbruik van zo'n half miljoen huishoudens. Het bedrijf gaat de afgenomen windenergie echter niet zelf gebruiken: het bedrijf heeft namelijk in Nederland geen gebouwen staan. De windenergie levert Nederlandse groene certificaten op waarmee Amazon zijn fossiele stroomverbruik elders in de wereld vergroent.

De stroom wordt gewoon geleverd aan het Nederlandse net en verhandeld via de energiebeurs. Voor Nederland telt de groene stroom mee voor de Europese doelstellingen voor duurzame energie.