Australische journalist in China vast voor spionage

In China is een Australische journalist formeel aangehouden voor het doorspelen van staatsgeheimen. Cheng Lei zat al een half jaar vast, maar over de achtergrond van haar arrestatie was tot dusver nauwelijks iets duidelijk.

De 49-jarige Cheng is geboren in China, maar verhuisde als kind met haar ouders naar Australië en studeerde aan de universiteit van Queensland. Ze werkte de afgelopen jaren in Peking voor CGTN, de Engelstalige tak van de Chinese staatstelevisie. In augustus verdween de presentatrice onverwacht van de buis. China liet na enige tijd los dat ze om redenen van "nationale veiligheid" onder een soort huisarrest was geplaatst. Verdachten kunnen in China zonder formele aanklacht tot zes maanden op een geheime locatie worden vastgehouden.

Australië heeft Peking meermaals om opheldering gevraagd. Minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zegt nu dat ze verwacht dat China haar een eerlijk proces geeft en dat Cheng, die twee jonge kinderen heeft die in Australië verblijven, een menswaardige behandeling krijgt.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de wens uitgesproken dat Australië zich niet mengt in de zaak; het zou aan China zijn om de zaak te behandelen. Een woordvoerder benadrukt dat alle rechten van Cheng zullen worden gerespecteerd.

Betrekkingen onder hoogspanning

De familie van de vrouw heeft in een verklaring gezegd ervan overtuigd te zijn zijn dat Cheng de belangen van China niet heeft geschaad, in elk geval niet doelbewust. "We weten niet of ze ergens in terechtgekomen is waar ze zich helemaal niet van bewust is."

De betrekkingen tussen China en Australië staan onder grote spanning sinds de Australische regering vorig jaar april een oproep deed voor een internationaal onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie. China zag dat als een politieke aanval en nam nadien handelsmaatregelen tegen Australië.

Peking heeft afgelopen tijd meerdere journalisten opgepakt of het land uit gezet. Rond de tijd dat Cheng van de televisie verdween, vluchtten twee andere Australische journalisten China uit. Een van hen, ABC-journalist Bill Birtles, verklaarde daarover dat de Chinese politie bij hem langs was geweest met vragen over Cheng. Hij kreeg het advies van Australië om het land zo snel mogelijk te verlaten.

Nepfoto

In december haalde China zich de woede van Australië op de hals met een nepfoto op Twitter van een Australische militair die schijnbaar de keel van een Afghaans kind dreigde door te snijden. "De Chinese overheid moet zich schamen voor het bericht", zei premier Morrison daarover. Het bericht was geplaatst door een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naast Cheng Lei werd ook Haze Fan gearresteerd. Deze Chinese Bloomberg-journalist is een bekende van Lei en heeft volgens de autoriteiten de nationale veiligheid in gevaar gebracht. Fan verdween in december. Over haar zaak zijn geen nieuwe mededelingen gedaan.