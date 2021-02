Biden: 'Doorgaan Spelen alleen bij wetenschappelijk bewijs voor veiligheid'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich voor het eerst gemengd in de discussie over het al dan niet laten doorgaan van de Olympische en Paralympische Spelen, die op losse schroeven staan door de coronapandemie. Wat Biden betreft kan er alleen komende zomer in Tokio gesport worden als er wetenschappelijk bewezen is dat dat op een veilige manier mogelijk is.

De kersverse president van de VS deed zijn uitspraak tijdens een interview in de pauze van de Super Bowl. Hij zei dat de Japanse premier Yoshihide Suga "er heel hard aan werkt om de Spelen op een veilige manier te laten plaatsvinden. Ik denk dat we ons daarbij moeten laten leiden door de wetenschap. Die moet duidelijk maken of het veilig kan of niet. Ik bid ervoor dat het gaat lukken."

Biden leeft erg mee met de atleten. "Stel je al die olympiërs voor die vier jaar hard hebben gewerkt, vier jaar voor dat ene moment. En dan gaat het feest ineens helemaal niet door. Ik voel hun pijn, maar we zullen in de eerste plaats de wetenschap moeten volgen. Ik hoop dat het allemaal kan doorgaan, maar het valt nog te bezien."

Nog maar 14,5% Japanners zien Spelen zitten

Inmiddels is in Japan zelf de steun voor de Spelen verder afgekalfd. Volgens een recente peiling zou nog maar 14,5% van de bevolking het sportevenement in eigen land zien zitten. Bijna de helft van de Japanners is voorstander van nieuw uitstel van de Spelen, die eigenlijk al vorig jaar hadden moeten plaatsvinden. Ongeveer een derde is van mening dat het sportfestijn definitief moet worden afgeblazen.