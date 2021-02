Twee duels in eerste divisie afgelast, bekervoetbal gaat voorlopig door

De twee duels in de Keuken Kampioen Divisie van maandagavond zijn afgelast. Door de sneeuwval en de vorst zijn de velden onbespeelbaar, laat de voetbalbond KNVB weten.

Het winterweer zorgde zondag ook al voor afgelastingen. Zowel in de eredivisie als de eerste divisie kon er niet gevoetbald worden.

KNVB-beker

De verwachting is dat de bekerwedstrijden deze week wel doorgaan. Er is elke dag contact met de betrokken clubs over hoe de velden erbij liggen, benadrukt de KNVB.

Dinsdagavond staat de eerste kwartfinale op het programma tussen Excelsior en Vitesse. NEC-VVV-Venlo en de kraker tussen Ajax en PSV worden woensdag gespeeld. De laatste kwartfinale is donderdagavond als sc Heerenveen Feyenoord ontvangt.