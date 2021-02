De uitzending van 8 februari

Wat kunnen we leren van vaccinatie-koploper Denemarken?

In Denemarken zijn procentueel veel meer mensen gevaccineerd dan in Nederland. In Denemarken wonen minder mensen (een kleine 6 miljoen), maar het land is ongeveer even welvarend als wij. Ook de infrastructuur en gezondheidszorg zijn in beide landen goed op orde. Waarom lukt het in Denemarken wel om snel te vaccineren, maar bij ons niet?