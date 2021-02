Nederlandse ambassadeur bezoekt Jemen, hoopt op beweging in vredesproces

De Nederlandse ambassadeur voor Jemen is voor het eerst weer op missie geweest in het door een burgeroorlog geteisterde land. Het conflict in Jemen wordt ook wel de grootste humanitaire crisis in de wereld genoemd. Vanwege de oorlog is de Nederlandse ambassade er sinds 2015 gesloten.

Ambassadeur Peter Derrek Hof was nu voor het eerst weer even terug, vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Met een aantal Europese collega's hebben we een bezoek afgelegd om de nieuwe eenheidsregering een hart onder de riem te steken. We waren de eerste delegatie uit het buitenland. Deze regering is een fragiele maar toch belangrijke poging tot meer eenheid in het land en die verdient onze steun."

Hoewel het erg moeilijk was om terug te gaan naar Jemen, kwam de reis volgens Hof op een essentieel moment. "De Jemenitische regering, die door ons allen is erkend, is eind december na vele jaren ballingschap teruggekeerd uit Saudi-Arabië. En bij de landing is de voltallige regering ternauwernood ontsnapt aan een aanslag."