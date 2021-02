Sneeuwjacht zet door: hinder op het spoor en gesloten basisscholen

Kapotte wissels, gladde snelwegen en gesloten scholen: Nederland heeft maandag nog altijd last van de sneeuwjacht. Rijkswaterstaat waarschuwt net zoals gisteravond om tot zeker 12.00 uur niet de weg op te gaan, tenzij dit echt noodzakelijk is. Wie toch in de auto stapt, moet vanwege code oranje rekening houden met sneeuwduinen en gladde wegen. In de middag geldt code geel voor gladheid door sneeuwresten.

Afgelopen nacht is er door heel Nederland flink gestrooid, waardoor op veel wegen tenminste één rijstrook vrij is, zegt Rijkswaterstaat. Maar ondanks de miljoenen kilo's strooizout verloopt het nog niet overal op de weg gladjes. Zo zijn door de combinatie van wind en stuifsneeuw langs de A7 en A9 in Noord-Holland sneeuwduinen van 50 tot 60 centimeter hoog ontstaan. In het noorden van het land wordt sneeuw door schuifwagens weggeschoven, maar waait dit direct de wegen weer op. Ook vriest de sneeuw daar vast.

Ook het openbaar vervoer kwam vanochtend moeilijk op gang. Volgens de NS rijden "mondjesmaat" treinen. De NS en ProRail laten sprinters rijden op een aantal trajecten, maar intercity's vallen nog wel uit. Ook zijn er op veel plaatsen nog wisselstoringen. Dat heeft volgens de NS met de wisselverwarming te maken: deze werkt wel, maar komt niet door de laag sneeuw heen. Wissels kunnen daardoor niet meer goed bewegen.

De treindienstregeling bij vervoerder Arriva is ook aangepast. In Gelderland rijden beperkt treinen en in Friesland en Groningen wordt op de verbinding Groningen-Leeuwarden alleen een uursdienst gereden. In Limburg is het treinverkeer met Arriva wel opgestart.

Op station Utrecht Centraal zorgde de aangepaste dienstregeling voor verwarring: